Após polêmicas, João Guilherme curte noite em motel e Léo Picon comenta

Após se ver no olho do furacão com as polêmicas em torno da suposta traição de Jade Picon, João Guilherme apareceu festejando na noite da última segunda-feira (25). Nas imagens compartilhadas em sua conta do Instagram, o ator aparece com bebidas, amigos e até no motel.

“Boa semana, educados respondem”, escreveu na legenda da publicação. Rapidamente os seguidores começaram a responder o cantor, inclusive o irmão de Jade, Léo Picon. “Porr*… bem nessa fase da sua vida que você para de me seguir? Sério?”, comentou o influencer.

“Ele faz a superação dele”, escreveu um seguidor. “O homem tá vivendo”, comentou outro usuário. “A camisinha no chão”, observou outra seguidora.

Confira a publicação: