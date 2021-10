Após rebaixamento na Série C, Jacuipense-BA terá técnico ‘emprestado’ do Vitória para disputa da Pré-Copa do Nordeste – Futebol Interior

Salvador, BA, 06 (AFI) – Duas semanas depois de ter seu rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA começou seu planejamento para a Pré-Copa do Nordeste, onde terá o Atlético-CE pela frente na primeira fase. Por isso, nesta quarta-feira (06) oficializou o nome de seu novo treinador.

Trata-se de Lucas Grillo, que é coordenador da base do Leão do Sisal e foi técnico do time feminino do Vitória na disputa do Campeonato Baiano da categoria, onde foi eliminado nas semifinais para o Doce de Mel, no último final de semana. Ele seguirá à frente do time de Salvador, mas comandará o clube de Riachão do Jacuipe em uma espécie de empréstimo.

“Lucas Grillo, que é nosso coordenador da base, vai ser o técnico nas eliminatórias da Copa do Nordeste. Não é uma transferência [para o Jacuipense]. É apenas para uma partida da eliminatória da Copa do Nordeste, já que o time feminino parou após o Baiano”, explicou o presidente do clube Gegê Magalhães.

BAIXAS

Por outro lado, o elenco do Jacuipense segue sofrendo baixas após o rebaixamento e já vivendo a nova realidade financeira de quem irá disputar a Série D em 2022. Por isso, nos últimos dias sairam mais cinco jogadores.

O zagueiro Railon foi para o Brasiliense, enquanto o meia Gedeílson vai jogar no Confiança. Além deles, os meias Janeudo e Dionísio, e o atacante Douglas saíram em comum acordo.