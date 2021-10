Após rebaixamento na Série C, Santa Cruz busca classificação; Vitória e Confiança também jogam – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Quatro partidas abrem as disputas da rodada única da segunda fase da Pré-Copa do Nordeste na noite desta terça-feira (19). Depois do rebaixamento na Série C, o Santa Cruz estreia contra o Floresta-CE em busca de um bom resultado para tentar ‘salvar’ a temporada.

O duelo está marcado para às 21h30, na Arena Pernambuco. No mesmo horário, o Vitória que está brigando contra o rebaixamento na Série B muda de foco e recebe o Itabaiana, no Estádio Barradão, em Salvador.

Antes disso, às 19h acontecem dois jogos. O Confiança recebe o Souza no Estádio Batistão e o Ferroviário-CE encara o Juazeirense, na Arena das Dunas.

Os outros quatro jogos da segunda fase serão disputados nos próximos dias. Nesta quarta-feira (20), o ABC encara o Jacuipense e o Botafogo-PB encara o Imperatriz. Já na quinta-feira (19), jogam América-RN x Moto Club e CRB x River-PI.

REGULAMENTO

Em 2022, a Copa do Nordeste vai contar com 36 equipes ao todo. É o maior número em todas as 19 edições do regional. A fase de grupos, que acontece no ano que vem, vai ser disputada no primeiro semestre com 16 times distribuídos em duas chaves como oito, um formato que já acontece há alguns anos.