Após rebaixamento na Série C, Santa Cruz segue rotina de contratações para a Copa do Nordeste – Futebol Interior

Recife, PE, 11 (AFI) – Depois do rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz está se virando como pode no mercado para reforçar o seu elenco para a disputa da Copa do Nordeste. E, neste último final de semana, acertou a chegada de mais dois novos jogadores para o plantel do técnico Leston Júnior.

Um deles é o zagueiro Maurício, de 26 anos. O atleta se destacou nesta temporada de 2021 pela boa campanha desempenhada no Madureira, no Campeonato Carioca, quando fez dupla de zaga com Breno Calixto, que reencontra no clube coral. Ele também tem passagens por América-PE, Oeste, Criciúma, Cianorte, ABC, Salgueiro e Icasa.

O outro é Mateus Anderson, que é bastante rodado no futebol brasileiro, onde passou por Paysandu, Criciúma, Mirassol, Vila Nova, Ponte Preta e chegou a jogar no Feirense, de Portugal. Joga pelo lados do campo no ataque e chega para disputar vaga com Lelê e Frank.

COPA DO NORDESTE

A primeira fase da Copa do Nordeste – eliminatórias – começará já na próxima semana. O Santa Cruz entrará apenas no segundo mata-mata. Os jogos da fase inicial são entre: River x Lagarto, Moto Club x Retrô, Treze x Floresta, Juazeirense x Central, ASA x Sousa, Jacuipense x Atlético, Itabaiana x Bahia de Feira, e Imperatriz x Fluminense.