Após reunião, Governo do Estado libera público no próximo jogo do Manaus em casa – Futebol Interior

Manaus, AM, 07 (AFI) – Está definido. Após uma reunião neste meio de semana com o Governo do Estado do Amazonas, o Manaus enfim está autorizado a receber público no seu próximo jogo em casa na disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

Ou seja, no próximo dia 17 de outubro, quando a equipe enfrenta o Ypiranga-RS, o Manaus poderá utilizar 35% da capacidade da Arena da Amazônia, com cerca 14 mil pessoas. Para poder adentrar ao estádio, o tocedor terá que mostrar a carterinha de vacinação com as duas doses ou dose única.

A reunião que bateu o martelo aconteceu na sede do Governo do Amazonas e contou com a presença dos diretores do Manaus, o governador Wilson Lima, Fundação Amazonas de Alto Rendimento e Secretaria de Saúde do Estado. O Manaus deve divulgar nos próximos dias os valores dos ingressos.

Antes desse duelo contra o Ypiranga-RS, o local irá receber os mesmos 14 mil torcedores no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que irá servir como evento teste. Será o primeiro jogo de futebol no Amazonas que receberá público desde o início da pandemia.