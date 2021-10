Após revelar namoro, Camila Pitanga posa com a filha e prima: ‘Família Manhães musando’

Alguns diriam que a pele está ótima ou, também, que o sorrisão no rosto não nega. Vivendo um novo amor, revelado na última terça-feira, Camila Pitanga surgiu toda produzida para uma sessão de fotos realizada em sua casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Para completar o que podemos chamar de “show de beleza”, a atriz ainda posou ao lado da filha, Antonia, de 13 anos, e da prima Calu Maria, que é sobrinha de sua mãe, a atriz e ex-modelo Vera Manhães. “Família Manhães Pitanga musando”, legendou Camila ao postar o registro.

Com um sorriso largo, típico dos apaixonados, Camila ainda postou foto com o fotógrafo Ita Mazzutti, responsável pelos cliques do ensaio, e com o maquiador Andre Veloso. “Que alegria poder reencontrar minha amiga amada . Estava morrendo de saudade lindeza”, falou ele sobre o encontro.