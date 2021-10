Após suspensão, atacante garante América-RN ‘100% focado’ para conquistar o acesso – Futebol Interior

Natal, RN, 14 (AFI) – O América-RN segue preparação para o jogo decisivo contra o Campinense-PB pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O técnico Renatinho Potiguar contará com o retorno do atacante Weslley Smith, que cumpriu suspensão automática no primeiro confronto, na Arena das Dunas.

Em entrevista concedida, o atleta revelou a angústia em não poder ajudar os companheiros no primeiro jogo e já pensa na decisão do final de semana.

“Gostaria de ter jogado, mas tive que cumprir suspensão. Mesmo assim acompanhei e torci muito pelos meus companheiros. Agora estou 100% focado, pois essa partida é a decisão. Temos só um objetivo: a vitória do acesso. Estamos trabalhando para realizar esse sonho”, afimrou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA:

JOGO DE VOLTA

Campinense-PB e América-RN voltam a campo no próximo fim de semana. A grande decisão pelo acesso à Série C ocorrerá no sábado (16), às 17h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Quem vencer, conquista o acesso, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.