Após veto de Bolsonaro, Paysandu distribui absorventes e remédios em jogo da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 11 (AFI) – O jogo entre Paysandu e Botafogo-PB, válido pela segunda rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro, teve uma bela novidade. O clube, através da Diretoria da Mulher, disponibilizou absorventes e remédios para as torcedoras que foram até os banheiros femininos.

“As torcedoras do Paysandu que estiverem hoje no estádio, terão a sua disposição absorventes e remédios em nossos banheiros femininos. A Diretoria da Mulher também está nesta luta”, falou Eveline Maia, uma das integrantes da diretoria do Papão.

A dirigente revelou a iniciativa em uma publicação do Governo do Pará, que também distribuirá absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Ambas as decisões foram tomadas logo após o veto do presidente Jair Bolsonaro, sobre a lei que fazia disponibilização do item feminino gratuitamente.

SÉRIE C

Paysandu está disputando o acesso no Grupo C, ao lado de Criciúma, Ituano, além do Botafogo-PB.