Aprenda a fazer uma goiabada caseira super fácil

Goiabada é um clássico que todo mundo ama! Que tal aprender o passo a passo para fazer o seu em casa? Veja a receita abaixo retirada do portal ‘Tudo Gostoso’.

Foto: Reprodução | Tudo Gostoso

Ingredientes

1 kg de goiabas maduras

500 g de açúcar refinado

150 ml de água

Adicione suco de 1/2 limão para alcançar o ponto da goiabada mais facilmente.

Modo de preparo

1- Descasque as goiabas e corte em pedaços.

2- Coloque os pedaços no liquidificador junto com o suco de limão (opcional) e bata com a água até obter uma mistura homogênea, como se fosse um suco de goiaba.

3- Passe a mistura por uma peneira e coloque o líquido já peneirado na panela.

4- Acrescente o açúcar e deixe em fogo baixo, mexendo até engrossar (cerca de 40 minutos).