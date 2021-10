Aprenda três técnicas incríveis para definir os cachos

Quem tem cachos, sabe que existem técnicas para defini-los e que dominá-las é super importante! Há quem prefira investir em uma boa finalização para garantir cachos bem estruturados. Mas para conquistá-la, tudo começa bem antes da escolha do tipo de técnica de finalização. Isso porque, para que os cachos tenham o resultado esperado, o cabelo deve estar cuidado e nutrido.

Se você é uma cacheada, a Natura divulgou o passo a passo de três técnicas que vão te ajudar no dia a dia. Confira:

A fitagem é uma técnica de finalização que consiste em enluvar as “fitas” de cabelo com creme para uma maior definição.

4. Depois, com os dedos bem abertos, deslize a mão da raiz até as pontas do cabelo. Esse movimento será como se seus dedos fossem um pente.