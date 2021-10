Aprovado fim do benefício de meia-entrada. Veja o que muda

A Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta quarta-feira (27) um projeto polêmico. A ideia da pauta é que as empresas do estado não precisem mais oferecer meia-entrada para nenhum público específico. O texto em questão foi aprovado em regime de aclamação.

O projeto, aliás, é de autoria do Deputado Estadual Arthur do Val (Patriota). Nas redes sociais, ele é mais conhecido como mamaefalei. De acordo com a proposta dele, todas as empresas dos setores de eventos culturais e esportivos poderão oferecer a meia-entrada para todas as pessoas entre 0 e 99 anos.

Na prática, ao abrir essa possibilidade para todo mundo, ele na verdade está tirando de todos. Isso porque as empresas poderão oferecer um valor único para todas as pessoas. O projeto em questão, aliás, recebeu votos negativos das bancadas do PT, do PSOL, da Deputada Estadual Janaína Paschoal (PSL) e do Deputado Estadual Douglas Garcia (PTB).



Como todos os outros não se manifestaram, então a maioria silenciosa conseguiu aprovar o texto por aclamação. O Deputado Estadual Arthur do Val comemorou o resultado em suas redes sociais. “Meu projeto que acaba com a meia-entrada em SP foi aprovado. Acabaremos com a distorção social que a meia-entrada causa e o impacto econômico negativo que ela gera no setor cultural”, disse ele.

De acordo com as regras gerais legislativas de São Paulo, o projeto em questão segue agora para o gabinete do Governador João Dória (PSDB). Por lá, ele vai decidir se veta ou se aprova o texto em questão. Ele deve tomar essa decisão dentro de mais alguns dias. Pelo menos essa é a expectativa até aqui.

Opinião nas redes sociais

Nas redes sociais esse assunto vem dando o que falar. De um lado, algumas pessoas estão dizendo que esse projeto significa que as empresas irão lucrar mais e os usuários acabarão tendo mais problemas para conseguir fazer os pagamentos.

“Qual a lógica da empregada doméstica pagar mais caro pro estudante rico pagar meia?”, disse o Deputado Arthur do Val durante uma discussão nas redes sociais. “Agora o estudante rico vai pagar inteira e o filho da empregada doméstica não vai entrar. Afinal, este é o país que vocês querem”, respondeu outro.

Alguns usuários, no entanto, chegaram a dizer que o valor do benefício vai acabar baixando para todo mundo. Eles argumentam que, como as empresas não precisariam mais dar meia-entrada, elas não precisariam cobrar preços tão altos das entradas inteiras.

Entretanto, muita gente duvida que isso vai acontecer de fato. “Com certeza. Vai ser tipo as passagens aéreas que iriam cair com a venda de bagagem separada”, ironizou um internauta nas redes sociais.

Meia-entrada federal

Há ainda uma segunda polêmica em torno de toda essa história. Isso porque boa parte da questão da meia-entrada existe por leis de cunho federal. O estatuto do idoso, por exemplo, prevê a cobrança desse benefício para o público mais velho.

Por isso, algumas pessoas estão dizendo que essa lei poderia ser inconstitucional. De qualquer forma, o que se sabe agora é que o projeto passou pela Alesp e tudo está nas mãos do Governador João Dória. E você? O que acha deste assunto?