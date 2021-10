Aquidauanense-MS e Rio Branco VN-ES são últimos classificados para as oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A Copa Verde 2021 teve sequência nesta quinta-feira (13), com mais dois jogos válidos pela primeira fase da competição. As partidas aconteceram em jogo único e os vencedores avançaram para as oitavas de finais.

VISITANTES APRONTANDO

A exemplo dos confrontos de quarta-feira, quando quatro visitantes venceram e avançaram, nesta quinta as duas equipes que jogaram fora de casa saíram vitoriosas.

O Aquidauanense-MS, jogando com um time sub-20 formado de última hora, foi até Brasília e venceu o Gama-DF pelo placar de 1 a 0, com gol de Jonatan da Ora, no segundo tempo. O adversário da equipe sul-matogrossense nas oitavas será o Atlético-AC.

No outro jogo do dia, mesmo placar. O Rio Branco VN-ES foi até o Tocantins e venceu o Interporto-TO por 1 a 0, com gol de William, aos 13 minutos do primeiro tempo. Agora a equipe de Venda Nova-ES enfrenta o Vila Nova-GO nas oitavas.

CONFIRA OS CONFRONTOS DE OITAVAS DE FINAL

Remo-PA x Galvez-AC

Manaus-AM x Porto Velho-RO

Paysandu-PA x Penarol-AM

São Raimundo-RR x Castanhal-PA

Rio Branco-AC x Nova Mutum-MT

Cuiabá-MT x Brasiliense-DF

Atlético-AC x Aquidauanense-MS

Vila Nova-GO x Rio Branco VN-ES