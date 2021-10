Araguari reforça elenco para a sequência da Divisão de Acesso Mineira – Futebol Interior

Araguari, MG, 15 (AFI) – A diretoria do Araguari, na pessoa do presidente Walter Henrique Andrade, com os pés no chão e com planejamento quer o acesso para a temporada de 2022. O Galo da Comarca, está disputando a Divisão de Acesso, ou seja a Segunda Divisão Mineira. A direção do AAC, não mediu esforços e acertou a contratação de mais três reforços para sequência do torneio: os zagueiros Matheus Elias, com passagens pelo União Luziense, América de Teófilo Otoni e Internacional, de Minas, e Gutemberg Brito, ex- Operário e Prudentópolis-PR.

A outra aquisição fica por conta do atacante Maicon Douglas, 17 anos, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre os dias dois à 25 de janeiro de 2022, pelo São Bernardo-SP. Nas novas contratações, o zagueiro Gutemberg, vem bem encomendado por se tratar de um zagueiro bastante experiente e tranquilo dentro de campo, bom no jogo aéreo, com facilidade de jogar pelos dois setores e com potencial nos pés onde costuma fazer muito gols em bolas paradas.

COMISSÃO TÉCNICA E PRÓXIMO CONFRONTO

O Araguari está sob o comando do técnico Maicon Alexandre e o auxiliar técnico Guilherme Monteiro, que conhece muito bem a divisão que conta ainda com o profissional Alex Ceni, na preparação dos goleiros. Na competição, o Araguari, entra em campo neste sábado(16), ás 15h, em seu reduto no estádio Vasconcelos Montes, contra o Araxá, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. A novidade é a estreia do defensor, Gutemberg Brito que se apresentou no início da semana, assinou contrato e treinou com os demais companheiros.

REGULAMENTO

A Segundona Mineira tem a participação de 15 clubes, que foram divididos em três chaves de cinco. As equipes jogam em turno e returno dentro do próprio grupo. Se classificam os dois primeiros de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados para as quartas de final. As equipes finalistas se garantem no Módulo II do Mineiro de 2022. A competição é Sub-23, mas é permitida a utilização de até cinco atletas acima da idade. O Galo, está no Grupo B, juntamente com o Uberaba, SE Patrocinense e Inter, de Minas.