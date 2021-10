Árbitro agredido por jogador recebe alta e deixa hospital com colar cervical e na cadeira de rodas – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – A boa notícia que todos esperavam foi dada no meio da manhã desta terça-feira. Em uma cadeira de rodas para evitar esforço desnecessário e com um colar cervical, o árbitro Rodrigo Crivellaro recebeu alta e deixou o Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires.

“Estou bem, tudo certo. Graças a Deus, não foi nada grave. Vou ficar bem logo, logo. Obrigadão pela mensagem de todo mundo aí. Agradecer minha família, meus amigos, todo mundo. É muito bom ter as mensagens nessa hora. Foi só um susto. Não foi nada demais”, disse o árbitro na saída do hospital.

Crivellaro ficará em observação em sua casa. Os exames realizados durante sua permanência no hospital não apresentaram nada de grave.

Na terça-feira, o atleta William Ribeiro, do São Paulo, deu um chute na nuca do árbitro, já caído, e o deixou desacordado durante a partida entre Guarani e São Paulo no Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2.

RETOMADA!

O jogo foi suspenso após a agressão. Nesta terça, a FGF confirmou que a partida será retomada às 15h30. A partida prosseguirá a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani estava vencendo por 1 a 0.