Árbitro que sofreu agressão no RS passará por cirurgia após lesão em vértebra – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 07 (AFI) – Rodrigo Crivellaro, árbitro que foi covardemente agredido por William Ribeiro, agora ex-jogador do São Paulo-RS, ainda terá um desafio pela frente. Além de ter que superar o ocorrido psicologicamente, terá que fazer uma cirurgia, pois sofreu uma lesão na Vértebra Cervical 6 (C6).

O precedimento é considerado simples e será feito para evitar agravamento da lesão. Mesmo assim, ficará parado por pelo menos três meses e precisará usar colar cervical no período. A cirurgia será realizada na próxima semana.

O CASO

A agressão ocorreu na noite de segunda-feira, aos 14 minutos do segundo tempo, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, três minutos depois de o Guarani, time local, abrir o placar. O jogo era válido pela antepenúltima rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão.

Após receber um cartão amarelo por reclamação, Willian se dirigiu ao árbitro Rodrigo Crivellaro e desferiu um soco. Ao cair, o atleta chutou a nuca do juiz, enquanto estava caído no chão, desacordado.

Os jogadores de Guarani e São Paulo-RS chamaram com urgência o médico e a ambulância. Willian foi levado ao vestiário e cerca de 30 minutos depois foi conduzido pela polícia à delegacia.

RESCISÃO E PRISÃO

Após o corrido, o São Paulo-RS divulgou nota oficial repudiando e lamentando a agressão. O clube rescindiu o contrato do jogador, que tem histórico de agressões. O jogador, que deve responder por tentativa de homícidio, chegou a ser preso, mas foi solto na terça-feira.