Árbitro relata que volante do Avaí jogou copo d’água no VAR após expulsão – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 06 (AFI) – O Avaí corre o risco de perder Bruno Silva por alguns jogos nesta reta final de Série B do Brasileiro. Além de ser expulso diante da Ponte Preta, o volante jogou um copo d’água no VAR.

Para complicar Bruno Silva, tudo isso foi relatado na súmula pelo árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade. O volante pode ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“Expulsei com cartão vermelho direto, por desferir um carrinho frontal, com uso de força excessiva, atingindo com a sola da sua chuteira a canela e o joelho do seu adversário André Luiz Guimarães Siqueira Júnior na disputa de bola.

O atleta atingido necessitou de atendimento médico e retornou ao campo de jogo. Informo que o atleta expulso, após deixar o campo de jogo, arremessou um copo de água, atingindo a parte lateral da área de revisão”, escreveu o árbitro na súmula.

Pela expulsão, Bruno Silva é desfalque certo para o jogo contra o Confiança, no próximo dia 16, em Aracaju, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

Na vice-liderança, com 50 pontos, o Avaí não corre o risco de deixar o G4 no complemento da rodada porque Botafogo e CRB fazem confronto direto.