ArcelorMittal abre 150 vagas de estágio em todo o país

A ArcelorMittal, empresa do mercado de aço, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2022. Ao todo, são mais de 150 vagas distribuídas em todo o Brasil para estudantes de cursos técnico (matriculados que ainda não realizaram estágio curricular) e superior (conclusão, a partir de julho de 2023). O prazo de inscrições segue até dia 5 de novembro.

O processo de seleção será realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta estudantes com o mercado de trabalho integrando tecnologia e humanização ao recrutamento. As oportunidades são para as unidades da produtora de aço em Minas Gerais (Belo Horizonte, Monlevade e Juiz de Fora), São Paulo (Piracicaba) e Rio de Janeiro (Barra Mansa e Resende).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, por este site. A admissão dos (as) candidatos (as) selecionados(as) está prevista para o início do ano de 2022.