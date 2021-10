Argentino é dúvida no América-MG para jogo contra o Juventude – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 08 (AFI) – O América-MG pode ter um desfalque importante para o jogo deste sábado, contra o Juventude, às 21 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Substituído durante a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, na última rodada, por conta de um desconforto muscular na coxa, o atacante Mauro Zarate passou por exames na última quinta-feira e é dúvida.

Destaque desde que chegou, o argentino tem seis partidas pelo Coelho, contribuindo com um gol e duas assistências. Caso Mauro Zarate seja vetado, Felipe Azevedo será o substituto.

Um desfalque certo para essa partida é o lateral-direito Patric, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumpre suspensão automática. Isso abre espaço para Diego Ferreira entrar no time titular.

A provável escalação do América-MG: Matheus Cavichiolli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Lucas Kal e Juninho; Ademir, Fabrício Daniel e Felipe Azevedo (Zarate).

Invicto há sete jogos, sendo duas vitórias seguidas, o Coelho tem 30 pontos e está na décima colocação.