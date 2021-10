Arrecadação em setembro foi de R$ 149,1 bi, a maior para o mês desde 2000

A Receita Federal divulgou nesta terça-feira que a arrecadação de impostos em setembro foi de R$ 149,1 bilhões, a maior para o mês desde 2000. Na comparação com setembro de 2020, o resultado é 12,9% maior, considerando os valores ajustados pela inflação.

No acumulado do ano, a Receita já arrecadou R$ 1,38 trilhão, o melhor resultado para o período em 21 anos. Na comparação com os primeiros nove meses de 2020, a alta é de 22,3% já ajustada pela inflação.