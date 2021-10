Artilheiro da Chapecoense na temporada precisa ser internado por conta de edema na coxa e vira desfalque – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A Chapecoense tem um novo problema para encarar o Bahia no domingo, às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Perotti precisou ser internado para tratar um edema na coxa esquerda.

Apesar de precisar da internação, o jogador vem respondendo bem ao tratamento e deve ganhar alta em breve, mas não terá condições de jogo. Artilheiro da Chapecoense na temporada com 15 gols, Perotti fez apenas três na competição nacional e vinha sendo reserva, perdendo posição para Anselmo Ramon e Rodriguinho.

OUTROS DESFALQUES

O técnico Pintado também não poderá contar com o zagueiro Ignácio, que está emprestado pelo Bahia e não pode atuar por questão contratual, e com o atacante Geuvânio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

SITUAÇÃO DELICADA

Em situação delicada, a Chapecoense soma 13 pontos e apenas uma vitória. Está na 20.ª e última colocação, com 15 pontos a menos do que o Bahia, primeiro fora do Z-4, zona de rebaixamento à Série B.