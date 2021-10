artilheiro da Série B troca de papel e brilha como goleiro – Futebol Interior

Brusque, SC, 15 (AFI) – O dia 15 de outubro de 2021 vai ficar para sempre na memória de Eduardo Nascimento da Silva Júnior, mais conhecido como Edu. O atacante foi de vilão a herói na importante vitória do Brusque sobre o Remo, por 3 a 1, de virada, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

Durante toda a partida, Edu desperdiçou muitas chances claras para garantir a vitória do Brusque sobre o Remo. A maior delas foi aos 29 minutos do segundo tempo, quando cobrou pênalti nas mãos de Thiago Coelho. O lance animou o adversário que partiu para cima em busca do empate.

Já nos acréscimos, Edu recebeu cruzamento de Bruno Alves e, livre de marcação, cabeceou para marcar o terceiro do Brusque e o 16º no campeonato, se isolando ainda mais como artilheiro da Série B. Se engana, porém, quem acha que acabou por aí o desempenho do atacante.

Aos 50 minutos, Ruan Carneiro derrubou Rafael Jansen dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Remo. O goleiro perdeu a consciência por alguns minutos e precisou ser encaminhado para um hospital. Como o Brusque já havia feito as cinco substituições, coube a Edu ir para o gol. E adivinhem o que aconteceu?

O artilheiro da Série B mostrou também ser um bom goleiro. Edu pulou para o canto direito e defendeu a cobrança de Felipe Gedoz. No rebote, Rafael Jansen mandou para o fundo das redes, mas o gol foi anulado pelo VAR porque o zagueiro remista invadiu a área. O Augusto Bauer explodiu e o atacante quadricolor deixou o gramado ovacionado por companheiros e torcedores.

“Não tem explicação para o que aconteceu aqui hoje. Estava em um jogo onde perdi oportunidades que não costumo perder, ainda fiz um gol e defendi um pênalti. Nem nos meus melhores sonhos pensei em viver isso. O Brusque há três anos me proporciona coisas que nunca imaginei viver. Sou muito feliz aqui dentro”, disse Edu em entrevista coletiva.

O QUE PASSOU PELA CABEÇA?

Edu relatou o que aconteceu desde o momento da contusão de Ruan Carneiro até o pênalti defendido. O atacante teve que se preocupar, inclusive, em não adiantar na cobrança, porque poderia receber o segundo cartão amarelo e consequentemente ser expulso.

“O Ruan fez o pênalti e desacordou. Pelos protocolos ele não poderia continuar na partida. Ali, eu e Claudinho (zagueiro) conversamos e optamos por tirar alguém do ataque, porque, caso a gente sofresse o gol, poderia ter bola parada contra e não poderíamos ficar sem o Claudinho na bola aérea.

Esperei o Gedoz até o último minuto, tive que me preocupar em não adiantar, porque já tinha amarelo e poderia ser expulso. Fico muito feliz principalmente com o resultado. Óbvio que será uma história que vou contar para todas minhas gerações. É algo difícil de acontecer”, comemorou Edu.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Edu tem 28 anos e iniciou a segunda passagem pelo Brusque em 2020 – havia defendido o clube de 2017 a 2018. Ao todo, o ídolo da torcida quadricolor tem 56 partidas e 37 gols marcados, além de um pênalti defendido.