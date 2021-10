Artilheiro do Tombense enaltece estreia com vitória e foca em duelo direto pela liderança – Futebol Interior

Tombos, MG, 05 (AFI) – Depois de estrear com vitória, fora de casa, em cima do Ypiranga, em pleno Colosso da Lagoa, por 1 a 0, o Tombense quer se manter embalado para conquistar uma boa ‘gordura’ neste começo de segunda fase na busca pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Artilheiro da equipe na competição, o atacante Rubens enalteceu o bom resultado na primeira rodada.

“Grande resultado. A gente sabia da força do Ypiranga-RS dentro de casa. A comissão estudou muito bem o adversário, conseguiu propor uma estratégia para nossa equipe neutralizar alguns pontos fortes que eles tinham e conseguimos conquistar os três pontos. Vamos dar seguimento com pés no chão, porque não tem nada decidido”, disse o atacante.

Com três pontos ganhos, o Tombense terá pela frente um duelo direto na segunda rodada contra o Manaus, que goleou o Novorizontino por 5 a 0 e lidera o Grupo D por conta do saldo de gols. A partida que vale a liderança da chave será em Tombos, no próximo sábado (09), às 17h.

“Sabemos da força do Manaus, assim como todas das outras que se classificaram. Precisamos seguir focados durante a semana, atentos a todas as informações que a comissão vai nos passar para que possamos fazer uma grande partida e conseguir os três pontos que serão muito importante, principalmente dentro de casa”, completou.