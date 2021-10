‘As Travessias de Letieres Leite’: documentário sobre o maestro estava em fase de produção

A morte de Letieres Leite, maestro da Orquestra Rumpillez e compositor, pegou o meio artístico de surpresa. Especialmente que estava tão próximo, lidando com ele com regularidade, para transformar a vida do artista em um documentário.

Intitulado ‘As Travessias de Letieres Leite’, o doc da produtora Janela para o Mundo, com direção e roteiro de Letícia Simões, ainda estava em fase de produção. O filme foi gravado em abril, durante todo o mês de outubro, e seguiria a gravação em dezembro, janeiro e fevereiro.

“Era um filme em que eu assino a direção e roteiro, mas Letieres sempre esteve junto, desde o primeiro momento, dialogando sobre tudo, propondo, acompanhando, criando junto”, contou a diretora.

“Ele, inclusive, tinha proposto de, uma vez o filme montado, fazer a trilha ao vivo, como Miles Davis fez com Louis Malle, no filme “Ascensor para o Cadafalso”. Ele era muito ligado, antenadíssimo com música, artes plásticas, cinema, e havia muitas ideias em conjunto”, ressaltou Letícia.

A diretora e roteirista descreve o filme como “um mergulho sem bote salva-vidas no processo criativo de Leti, que fazia mil coisas ao mesmo tempo, e todas de forma magistral”.