Assaí abre 286 vagas de emprego para nova loja em Salvador

O Assaí Atacadista está com 286 vagas de emprego abertas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada nos próximos meses em Salvador. Esta será a 5ª loja da companhia na capital baiana, com localização na Rua do Salete, bairro Barris, próxima ao Shopping Center Lapa.

As oportunidades são todas efetivas e abrangem diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre outras. As funções incluem também oportunidades para pessoas com deficiência.