Assaí tem mais de 3 mil vagas abertas em todo o Brasil; confira

A Rede de supermercados Assaí está com mais de 3.300 vagas de emprego abertas, que incluem 567 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país e mais de 2.800 oportunidades para as unidades em construção para serem inauguradas até o final deste ano, em linha com o seu plano de expansão.