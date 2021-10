Atacante ‘da noitada’ pede para deixar o Sport – Futebol Interior

Recife, PE, 01 (AFI) – A situação do Sport parece insustentável. Contratação mais badalada da equipe para a temporada, o atacante André pediu para deixar o clube. O que tudo indica é que uma rescisão seja anunciada nas próxiams horas.

André nunca escondeu o carinho pelo Sport e brigou para poder voltar ao clube. No entanto, em campo, fez 20 jogos e marcou apenas dois gols. Fora dele, parece incomodado com atrapalhada bizarras da diretoria e com os salários atrasados. Isso sem contar a situação da equipe no Brasileirão.

André está de saída do Sport

André tem 31 anos e foi revelado pelo Santos, onde viveu o auge de sua carreira ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Rodou ainda por Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians e Grêmio, além do Sport, aqui no Brasil.

BRASILEIRÃO

O Sport é o vice-lanterna do Brasileirão, com 17 pontos. O Santos, primeiro fora da degola, tem 24.