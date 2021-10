Atacante do Manaus comemora fim do jejum de gols e pede ‘casa cheia’ em duelo contra o Ypiranga – Futebol Interior

Manaus, AM, 13 (AFI) – Focado no tão sonhado acesso acesso e em chegar na grande final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus conseguiu um importante resultado fora de casa no último final de semana, ao empatar um duelo direto contra o Tombense, pelo placar de 2 a 2. Autor de um dos gols do Gavião, o atacante Denilson comemorou o resultado e falou sobre o ‘fim’ da seca de gols.

“Um ponto importante fora de casa. É uma equipe bem forte, que no caso a gente levou a virada assim meio que rápido. Mas a gente conseguiu continuar marcando em cima e graças a Deus conseguimos o empate. E trouxemos esse ponto importante para Manaus. E é só agradecer mesmo por ter voltado a marcar. No outro jogo duas assistências e nesse jogo pude marcar”, disse o centroavante.

Atualmente, o Manaus divide a primeira colocação do Grupo D justamente com a Tombense, ambos com quatro pontos, mas por ter um saldo de gols melhor, o Gavião fica em vantagem. Agora, a equipe manauara volta à campo no próximo domingo, na Arena contra o Ypiranga-RS, às 16h. Ao todo, no retorno da torcida as arquibancada nos jogos do Gavião, cerca de 14 mil ingressos foram colocados à disposição.

“Será mais um jogo importante para apoiar a gente, durante a semana, a volta da torcida. Tomara que esgotem os ingressos e a torcida esteja lá para apoiar a gente fazer um ótimo jogo e trazer essa vitória”.