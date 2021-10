Atech do Grupo Embraer tem vagas de emprego pelo país

Atech do Grupo Embraer anunciou NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuação em São Paulo e Rio de Janeiro. São mais de 15 oportunidades disponíveis, com chances exclusivas para estagiários. Confira como se inscrever!

Atech do Grupo Embraer anuncia oportunidades de emprego

São mais de 15 NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diferentes especializações em São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre as oportunidades abertas, estão as seguintes funções:

(2021-011) Especialista I -PFCT/CMS – Rio de Janeiro;

(2021-024 / 025) Desenvolvedor Pleno (C++) (IntApps) – PFCT – São Paulo;

(2021- 027) Analista de Sistemas Pleno – PFCT / CMS – São Paulo;

(2021-067) Desenvolvedor Pleno – PFCT – Opms SW Comunicação – São Paulo;

(2021-069) Analista de Soluções Tecnológicas I – PFCT – IPMS TA – São Paulo;

(2021-104) Analista de Infraestrutura e Suporte Sênior – São Paulo;

(2021-105) Estágio – São Paulo;

(2021-150) Arquiteto de Software – São Paulo;

(2021-156) Estágio RH – São Paulo;

(2021-095) Analista de Implantação Sênior (C3I) – São Paulo;

(2021-157) Analista Administrativo Pleno – Manutenção e Utilidades / Facilities – São Paulo;

(2021-071) Desenvolvedor Sênior – Arkhe – São Paulo;

(2021-057) Analista de Testes Sênior – Arkhe – São Paulo;

(2021-058) Analista de Infraestrutura e Suporte Pleno – Arkhe – São Paulo;

(2020-134) Estagiário – Arkhe – São Paulo.

Como se inscrever

A Atech do Grupo Embraer está com várias vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para se inscrever, os candidatos precisam acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e, anexar o currículo atualizado.

