Athletico-PR 2 x 0 Peñarol-URU – Furacão vence e fará final inédita brasileira na Sul-Americana – Futebol Interior

Curitiba, PR, 30 (AFI) – O Athletico-PR é mais um clube brasileiro garantido na final da Copa Sul-Americana 2021. Na noite desta quinta-feira, o time venceu o Peñarol (URU) por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pelo confronto de volta da semifinal. Na ida, os paranaenses haviam vencido por 2 a 1.

Com isso, o Athletico-PR fará a decisão do campeonato com o Red Bull Bragantino, que na quarta-feira despachou o Libertad (PAR) e alcançou sua primeira decisão num torneio internacional.

Enquanto o time paulista buscará o título inédito, o Athletico-PR quer o bicampeonato da Sul-Americana, já que levantou a taça em 2018 ao vencer o Junior Barranquilla (COL) na final. A decisão acontecerá no dia 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

PEÑAROL ATACA E FURACÃO É MORTAL

Em desvantagem no placar agregado, o Peñarol precisou ter postura ofensiva e pressionou o Athletico-PR pelo primeiro gol. Mas a primeira grande chance foi do time paranaense aos nove minutos, quando Bissoli recebeu na entrada da área e finalizou forte para boa defesa de Dawson.

A postura do Athletico-PR foi de esperar os contra-ataques para praticamente encaminhar sua classificação. E a estratégia deu certo. Aos 23, David Terans arrancou com a bola no campo de defesa, foi até a linha de fundo e tocou para Nikão finalizar de esquerda, no canto do goleiro.

Mas a classificação poderia ter ganhado requintes de sofrimento aos 28 minutos, quando Erick derrubou Juan Ramos na área e o árbitro marcou pênalti. Cappellini foi para a cobrança e mandou no meio do gol. O goleiro Santos, que não se mexeu, defendeu, mandando para o lado esquerdo e salvando o time brasileiro de sofrer o empate.

Daí em diante o primeiro tempo ficou marcado pela forte marcação dos dois times, que pouco criaram para movimentar novamente o placar.

Athletico-PR foi competente nos contra-ataques e voltou a vencer o Peñarol

FURACÃO CONTROLA O JOGO E VAI À FINAL

No segundo tempo, o Athletico-PR claramente jogou com o regulamento ao seu favor e controlou as ações a todo momento. Tanto é que o Peñarol não conseguiu passar pela marcação e consequentemente incomodar o goleiro Santos.

Bem na partida, o Athletico-PR teve paciência e aos 34 minutos ampliou o placar. Abner começou a jogada, tocou para Nikão e o meia encontrou Pedro Rocha. O atacante passou pela marcação e chutou com força, sem chances de defesa e selando de vez a vaga do rubro-negro na decisão.

Com 4 a 1 no placar agregado e o Peñarol praticamente entregue na partida, o clima na reta final foi de amistoso e com os paranaenses tocando a bola com tranquilidade. E o Athletico-PR até poderia ter feito mais gols, mas parou no goleiro adversário. Placar justo na Arena da Baixada.