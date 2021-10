Athletico-PR estuda devolver volante ao Corinthians por problema extracampo – Futebol Interior

Curitiba, PR, 20 (AFI) – Faltando um mês para a final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai, o Athletico-PR pode perder um titular absoluto para a sequência da temporada.

Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o volante Richard deve ter seu vínculo com o Athletico-PR rescindido por conta de problemas extracampo. O futuro do jogador será decidido até o próximo final de semana.

No último domingo, contra o Fluminense, pelo Brasileirão, Richard pediu ao técnico Alberto Valentim para ser substituído no intervalo e deixou a Arena da Baixada, para onde teve que voltar após o jogo por ter sido sorteado para o exame antidoping.

Suspenso para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nesta quarta-feira, Richard sequer participou do treinamento com o restante do elenco na última terça. Ele fez apenas um trabalho na academia.

No Furacão desde julho do ano passado, Richard tem 71 partidas e dois gols. Na atual temporada, o volante esteve em campo 38 vezes, sendo que apenas em duas delas não iniciou como titular.