Athletico-PR finalista, Série B, Liga Europa e muito mais. RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

COPA SUL-AMERICANA – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Athletico-PR 2 x 0 Peñarol-URU – Athletico-PR classificado (4 x 1 agregado)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 27ª RODADA

Sampaio Corrêa 1 x 1 Remo

PAULISTA FEMININO – PRIMEIRA FASE – 7ª RODADA

Ferroviária 4 x 0 Nacional

LIGA EUROPA – FASE DE GRUPOS – 2ª RODADA

GRUPO A

Sparta Praga-TCH 1 x 0 Rangers-ESC

Lyon-FRA 3 x 0 Brondby-DIN

GRUPO B

Sturm Graz-AUS 1 x 4 PSV-HOL

Real Sociedad-ESP 1 x 1 Mônaco-FRA

GRUPO C

Legia-POL 1 x 0 Leicester City-ING

Napoli 2 x 3 Spartak Moscou-RUS

GRUPO D

Royal Antwerp-BEL 0 x 1 Eintracht Frankfurt-ALE

Fenerbahçe-TUR 0 x 3 Olympiacos-GRE

GRUPO E

Olympique de Marselha-FRA 0 x 0 Galatasaray-TUR

Lazio-ITA 2 x 0 Locomotiv Moscou-RUS

GRUPO F

Braga-POR 3 x 1 Midtjylland-DIN

Ludogorets-BUL 0 x 1 Estrela Vermelha-SER

GRUPO G

Celtic-ESC 0 x 4 Bayer Leverkusen-ALE

Ferencváros-HUN 1 x 3 Bétis-ESP

GRUPO H

Genk-BEL 0 x 3 Dinamo Zagreb-CRO

West Ham-ING 2 x 0 Rapid Viena-AUS

CAMPEONATO ACREANO – SEGUNDO TURNO – 3ª RODADA

Humaitá 4 x 1 Atlético-AC

Galvez 1 x 3 Rio Branco-AC

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – FASE DE GRUPOS – 9ª RODADA

GRUPO 1

América-SP 0 x 3 Mirassol

Tanabi 0 x 0 Monte Azul

Olímpia 0 x 1 Fernandópolis

GRUPO 2

Marília 7 x 0 Vocem

Penapolense 6 x 1 Taquaritinga

Assisense 0 x 8 XV de Jaú

GRUPO 3

Inter de Limeira 2 x 1 Ferroviária

São-Carlense 1 x 2 Independente

Velo Club 3 x 3 XV de Piracicaba

GRUPO 4

Amparo 0 x 2 Itapirense

Jaguariúna 1 x 0 Rio Branco-SP

Ponte Preta 2 x 0 Brasilis

GRUPO 5

Capivariano 1 x 0 Guarani

Atibaia 1 x 3 Desportivo Brasil

Ituano 1 x 1 São Bernardo

GRUPO 6

RB Bragantino 2 x 1 Corinthians

Ibrachina 1 x 2 Nacional

Juventus-SP 1 x 2 Portuguesa

GRUPO 7

São Bento 0 x 0 Osasco Audax

SC Brasil 1 x 3 Oeste

Grêmio Osasco 2 x 3 São Paulo

GRUPO 8

União Mogi 1 x 2 Palmeiras

ECUS 1 x 1 Flamengo-SP

São José 2 x 3 Taubaté

GRUPO 9

EC São Bernardo 0 x 4 Santos

Santo André 0 x 3 Água Santa

São Caetano 1 x 2 Portuguesa Santista

COPA DO BRASIL SUB-17 – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Flamengo-RJ 3 x 1 Cruzeiro – Flamengo classificado (3 x 1)