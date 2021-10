Athletico-PR x Fluminense – Furacão vai meia boca de olho na Copa do Brasil – Futebol Interior

Curitiba, PR, 16 (AFI) – De olho nas semifinais da Copa do Brasil, o Athletico deve utilizar um time reserva diante do Fluminense, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão, com 34 pontos, aparece em oitavo lugar, enquanto o Fluzão, com um ponto a menos (33) ocupa a décima posição e não vence há três rodadas.

MUDANÇAS NO FLUZÃO

Mais uma vez, o experiente Fred vai ser desfalque com uma lesão no pé esquerdo. O garoto Gabriel Teixeira, com lesão na coxa, também fica de fora e deixa de ser opção do técnico Marcão.

O zagueiro Luccas Claro está de volta após cumprir suspensão, mas deve iniciar a partida no banco para dar lugar a David Braz. Outros jogadores podem reaparecer como o lateral-esquerdo Egídio.

FURACÃO MISTO

O Athletico-PR vai receber o Flamengo, quarta-feira, pelo primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil. Por isso, deve usar um time misto diante do Fluminense.

O time paranaense deixou o Brasileirão em terceiro plano, mesmo porque está na final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A final será em jogo único no dia 20 de novembro.

Alberto Valentim quer poupar alguns jogadores. No entanto, o goleiro Santos e o zagueiro Thiago Heleno devem ser escalados. O lateral-esquerdo Abner e o atacante Nikão serão poupados, a exemplo, de outros jogadores.