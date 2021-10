Atlético-CE 1 x 1 Ferroviária-SP – Times empatam no jogo de ida das quartas, em jogo movimentado no primeiro tempo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – Neste domingo, Atlético-CE e Ferroviária se encontraram no primeiro jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte, e terminou empatado em 1 a 1. Os donos da casa saíram na frente com Ewerton Potiguar, mas a Ferroviária deixou tudo igual na primeira etapa com Gleyson.

O Atlético eliminou o Juazeirense-BA, líder do grupo 4, na segunda fase. Em seguida, foi a vez de deixar o Paragominas-PA. Já a Ferroviária, deixou para trás o Brasiliense-DF e depois o Esportivo-RS

O JOGO

A Ferroviária foi surpreendida logo aos dois minutos de jogo. Ewerton Potiguar apareceu entre os zagueiros para abrir o placar, de cabeça. Aos poucos, o time grená passou a ter mais a posse de bola, esboçando uma pressão em cima do Atlético Cearense na busca pelo empate.

A primeira chance foi aos 17 minutos, com Júlio Victor, em finalização por cobertura que acabou subindo muito. Depois, aos 31, Léo Castro na cara do gol não aproveitou a chance. Dois minutos depois, Waldson cabeceou em cima da linha, mas foi travado pelo goleiro Carlão

Depois de muita pressão, a equipe de Araraquara finalmente conseguiu definir. Aos 42, Gleyson deixou tudo igual. Após cruzamento onde estava Júlio Vitor. O atacante cabeceou para trás e encontrou o camisa 9, que de carrinho, mandou para o fundo do gol. A virada ainda quase veio aos 47, novamente com Gleyson. Porém, a cabeçada parou na trave.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo ficou mais lento. As equipes não conseguiam criar grandes chances nos minutos iniciais. A primeira oportunidade veio somente aos 26 minutos. Após troca de passes pela direita, Claudivan arriscou de longe, e mandou a bola perto do gol de Saulo.

Os treinadores fizeram substituições na esperança dos jogadores descansados darem uma energia a mais, mas vão. Os donos da casa se lançaram ao ataque para uma pressão final, mas não conseguiram criar nada. A Ferroviária parecia satisfeita com o empate.

PRÓXIMA PARTIDA

As equipes voltam a se encontrar para decidir a classificação no próximo domingo (17), às 15h, na Fonte Luminosa.