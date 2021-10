Atlético-CE e ABC garantem o acesso e Ferroviária acaba eliminada – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Atlético-CE e ABC-RN ficaram, neste domingo, com as duas outras vagas das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D e, ao lado, de Aparecidense-GO e Campinense-PB vão seguir brigando pelo título da temporada. Além disso, eles garantiram o acesso à Série C em 2022. A maior frustração ficou com a Ferroviária-SP, dona da melhor campanha, e que acabou eliminada nos pênaltis, mesmo atuando em casa, em Araraquara.

OS CONFRONTOS

Os confrontos já estão definidos conforme previa o regulamento. O ABC (40 pontos) vai enfrentar o Aparecidense (41), enquanto o Atlético-CE (28) pega o Campinense (35). Serão jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha tendo o direito de disputar o segundo jogo como mandante. No caso, são Aparecidense e Campinense.

ERA FAVORITA

A Ferroviária era apontada como favorita à vaga, apesar do empate sem gols na ida com o Atlético-CE. Mas o jogo de volta foi equilibrado e com dois empates a vaga acabou sendo definida nos pênaltis. O time cearense levou a melhor, vencendo por 4 a 3, e confirmado sua presença inédita na Série C.

ABC CONFIRMA

No outro jogo, no Frasqueirão, em Natal (RN), o ABC venceu o Caixas por 3 a 0, com gols de Thiago Sales (contra), Walyson e Negueba todos no segundo tempo. Na ida, no Sul, houve empate sem gols.

No sábado, a Aparecidense eliminou o Uberlândia, enquanto o Campinense descartou o América-RN.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL:

SÁBADO

Aparecidense-GO 1 x 1 Uberlândia-MG (ida – 1 x 0)

Campinense-PB 0 (4) x (2) 0 América-RN (ida – 0 x 0)

DOMINGO

Ferroviária 0 (3) x (4) 0 Atlético-CE (ida – 1 x 1)

ABC-RN 3 x 0 Caxias-RS (ida – 0 x 0)