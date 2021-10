Atlético-CE precisa superar retrospecto ruim como visitante para avançar à final – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Após empatar por 1 a 1 com o Campinense-PB, o Atlético-CE agora precisa vencer no segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D. No sábado, às 16h, os times se enfrentam no Amigão, em Campina Grande (PB). Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Portal Futebol Interior levantou todos os resultados do Atlético-CE jogando fora de seus domínios para saber se o torcedor pode ter confiança na classificação.

Ao todo, foram dez jogos como visitante, com três vitórias, três empates e quatro derrotas – um aproveitamento de 40%. Foram 12 gols marcados e 14 sofridos.

Adversário da semifinal, o Campinense também fez parte do Grupo 3 e venceu nas duas oportunidades: por 3 a 0 em casa e por 3 a 2 fora.

CONFIRA OS JOGOS COMO VISITANTE DO ATLÉTICO:

Sousa-PB 2 x 1 Atlético

ABC-RN 0 x 2 Atlético

América-RN 2 x 0 Atlético

Central-PE 1 x 3 Atlético

Campinense-PB 3 x 0 Atlético

Caucaia-CE 3 x 4 Atlético

Treze-PB 1 x 1 Atlético

Juazeirense-BA 0 x 0 Atlético

Paragominas-PA 2 x 1 Atlético

Ferroviária-SP 0 x 0 Atlético