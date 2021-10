Atlético-CE volta aos treinos pensando em decisão contra o Campinense-PB – Futebol Interior

Horizonte, CE, 26 (AFI) – O Atlético-CE voltou neste inicio de semana aos treinamentos, visando a partida decisiva valendo vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série D, em jogo marcado para sábado que vem, 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande-PB. No primeiro jogo, sábado passado, em Horizonte, no Domingão, houve empate por 1 a 1. Uma nova igualdade leva o jogo aos penais. Quem passar enfrentará na final o ganhador de Aparecidense-GO e ABC-RN. No primeiro jogo em Aparecida de Goiânia-GO, deu Aparecidense-GO, 4 a 1, e neste fim de semana tem o segundo jogo no Frasqueirão, em Natal-RN.

TREINO

Os jogadores do Atlético-CE se apresentaram e já treinaram no CT Ninho da Águia. Após o jogo passado, o treinador Raimundo Wágner, Raimundinho, lamentou a oscilação de alguns atletas, o que acabou prejudicando a possibilidade de vitória na partida, mas garantiu que o Atlético vai para Campina Grande-PB em busca da classificação para a final.

O time cearense treina até quarta-feira na capital cearense, e na quinta-feira viaja para Campina Grande-PB, onde na sexta-feira faz um treino único pela manhã. O treinador, a principio, não tem problemas para esse jogo e poderá contar com força máxima. Na fase anterior, a Águia Precabura eliminou a Ferroviária nos penais. Lembrando que os quatro semifinalistas estão classificados para a Série C do ano que vem.

Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Daniel, Caio Acaraú e Hércules; Ewerton Potiguar, Dudu Itapagé e Erick Pulga. Essa vem sendo a base da Águia Cearense neste brasileiro.