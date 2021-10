Atlético-CE x Ferroviária-SP – Chegou a hora de pisar ainda mais fundo Locomotiva! – Futebol Interior

Horizonte, CE, 08 (AFI) – Dona da melhor campanha geral do Campeonato Brasileiro Série D, a Ferroviária faz o primeiro jogo diante do Atlético-CE em busca do acesso à Série C de 2022. O duelo do time paulista com os cearenses será neste domingo, às 15h, no Domingão, em Horizonte (CE). Por conta da importância dos jogos, a partir desta fase a CBF utilizará o Árbitro de Vídeo (VAR).

A partida não contará com público, pois a prefeitura local não autorizou. Com isso, o jogo de volta também será com portões fechados, pois, embora a Ferroviária tenha autorização, há de se respeitar o princípio da isonomia e do equlíbrio técnico.

Depois de liderar o Grupo 6 com 33 pontos, a Ferroviária eliminou o Brasiliense-DF e Esportivo-RS antes de chegar na fase decisiva. O time ainda tem um dos melhores ataques com 28 gols, a melhor defesa com apenas sete gols sofridos e só uma derrota, ainda na estreia para o Uberlândia-MG por 3 a 0. Ou seja, está há 17 jogos sem perder.

O Atlético-CE teve mais trabalho para avançar na primeira fase e terminou em quarto lugar do Grupo 3 com 21 pontos. Mas depois conseguiu eliminar a Juazeirense-BA e o Paragominas em duelos equilibrados.

ATLÉTICO-CE

No lado cearense, o técnico Raimundo Wagner terá o desfalque de Dudu Itapajé. Julgado por uma confusão com Ferrugem, jogador do Treze-PB, ainda na primeira fase, Dudu pegou quatro jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com isso, Claudivan é o favorito para assumir a vaga, formando o trio ataque com Ewerton Potiguar e Erick Pulga.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano Blumer tem apenas uma ausência no time que vem sendo titular nos últimos jogos. Ian Luccas foi expulso diante do Esportivo-RS. PH, que acabou perdendo a posição para Ian no decorrer do campeonato, deve ganhar uma nova oportunidade.

Desde quinta-feira à noite no Ceará, a Ferroviária treinou na tarde de sexta-feira e encerrou sua preparação na manhã deste sábado, no CT do Fortaleza.

CONFIRA AS ENTREVISTAS DE ELANO E GUILHERME MATTIS