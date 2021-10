Atlético-GO 2 x 0 Grêmio – Dragão embala e complica Tricolor cada vez mais no Z4 do Brasileirão – Futebol Interior

Goiânia, GO, 25 (AFI) – De mal a pior. Essa é a situação do Grêmio, que na noite desta segunda-feira (25), no fechamento da 28ª rodada, conheceu sua 14ª derrota no Brasileirão, ou seja, perdeu metade dos jogos que disputou. Jogando fora de casa, o time gaúcho foi superado pelo Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Igor Cariús e Marlon Freitas, um em cada tempo do duelo, marcaram os gols do jogo.

Depois de estrear no Grêmio com vitória sobre o Juventude, no clássico regional, o técnico Vagner Mancini conheceu a sua primeira derrota à frente do clube, que agora aparece na 19ª e penúltima colocação com 26 pontos ganhos. Justamente, o Juventude, último rival, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tem 29 pontos, três a mais que o tricolor.

Já o Atlético-GO vive um momento totalmente diferente. Depois de embalar duas vitórias seguidas, o Dragão é nono colocado com 37 pontos e segue firme e forte na briga para garantir uma vaga na Sul-Americana de 2022. Na rodada passada, também em casa, o time goiano bateu ninguém menos que o líder Atlético-MG, fazendo 2 a 1 no placar.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar da entusiasmada torcida presente, o Atlético-GO iniciou a partida no contra-ataque, pois o Grêmio tomou a iniciativa. O time gaúcho diversificou suas jogadas pelos lados. Com isso, criou boas oportunidades com Thiago Santos e Douglas Costa.

O Atlético mostrou velocidade com Janderson, André Luís e Ronald. Marlon Freitas ficou responsável por coordenar as jogadas, mas o time da casa não conseguiu levar perigo à meta de Brenno. Mas as rápidas investidas do setor ofensivo goiano levaram a dupla de zagueiros Paulo Miranda e Kannemann a receberem o carta amarelo antes dos 30 primeiros minutos de partida.

Ironicamente, a melhor oportunidade do Grêmio aconteceu em um belo contra-ataque, quando Jean Pyerre tocou para Villasanti. A finalização foi interceptada pelo goleiro Fernando Miguel.

Nos últimos dez minutos, o Grêmio dominava com 70% de posse de bola e somava dez chutes a gol contra apenas um do Atlético, mas uma bobeada da zaga propiciou a abertura do placar pelo time da casa. Eder lançou, Vanderson errou e Igor Cariús surgiu para fazer 1 a 0, aos 43 minutos. O gol abalou o Grêmio e o Atlético quase fez o segundo com Janderson, mas Brenno fez bela defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Grêmio voltou para a etapa final com a intenção de pressionar, mas, muito nervoso, cometeu vários erros de passes. Só levou perigo com Villasanti. O Atlético passou a atuar como gosta e criou oportunidades com Janderson e Arnaldo no contra-ataque.

Vagner Mancini colocou Ferreira e Borja na tentativa de aumentar o poder de ataque. O time foi para frente e apostou nas bolas alçadas na área. Mas tudo deu errado para o tricolor gaúcho.

Após um erro na defesa, André Luís foi lançado na área e foi puxado por Paulo Miranda. Pênalti e o zagueiro gremista levou o segundo cartão amarelo, ocasionando o vermelho. Marlon Freitas, com categoria, fez 2 a 0.

Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio forçou a marcação no campo do Atlético e construir pelo menos três boas oportunidades para marcar, mas, além da falta de sorte nas finalizações, o time ainda enfrentou a boa atuação de Fernando Miguel.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (31) para a disputa da 29ª rodada do Brasileirão. Logo às 16h, o Grêmio recebe o Palmeiras, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Atlético-GO visita o Sport, na Arena de Pernambuco, no Recife.