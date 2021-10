Atlético-GO deve ter mudanças para buscar reabilitação contra Fluminense – Futebol Interior

Goiânia, GO, 08 (AFI) – Sem desfalques em relação ao revés por 2 a 0 frente ao Athletico, o técnico Eduardo Souza poderá escalar o que considera ideal diante do Fluminense, em jogo marcado para este sábado, às 16h30, no Maracanã. O treinador ainda terá uma novidade. O lateral Igor Cariús cumpriu suspensão e está à disposição.

O atleta, no entanto, não tem presença confirmada entre os titulares. Eduardo Souza ensaiou algumas alterações, a fim de dar nova cara ao time que vem caindo de produção nos últimos jogos. No caso de Igor Cariús, a disputa por posição é com Natanael. Mas as mexidas podem acontecer do meio para frente.

Matheus Barbosa treinou entre os titulares e pode ganhar posição de Baralhas. O ataque, por sua vez, deve ser formado por Ronald, Zé Roberto e André Luís, mas Lucão corre por fora na luta por uma vaga entre os 11 que iniciarão o embate.

Atlético quer a reabilitação contra Fluminense

“O que nos incomoda e nos deixa frustrados é o fato de não confirmamos aquilo que somos capazes de fazer. Tirando o jogo contra o Athletico, dentro do Accioly, não teve uma equipe que nos dominou por completo. Jogaram em cima do nosso erro sendo equipes reativas. O futebol tem demonstrado que a questão financeira já não é mais tão decisiva. Existe a identidade e a maneira própria de ser. Isso é o que estamos tentando colocar em prática. Temos uma identidade bem definida e poderíamos ter conquistado resultados melhores”, falou Fernando Miguel.

SITUAÇÃO

A derrota para o Athletico deixou o Atlético-GO na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. O Red Bull Bragantino, em sexto, soma 35.

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira), Éder e Igor Cariús (Natanael); Gabriel Baralhas (Matheus Barbosa), Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald. Técnico: Eduardo Souza.