Atlético-GO x Atlético-MG – Quem vai parar? Rolo compressor mineiro encara a turbulência do xará goiano – Futebol Interior

Goiânia, GO, 15 (AFI) – O líder Atlético-MG, com 56 pontos joga contra Atlético-GO em Goiânia, neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida é válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Galo está 18 jogos sem perder na competição. A última derrota aconteceu em 27 de junho – o Santos fez 2 a 0 na Vila Belmiro, ainda pela sétima rodada.

Sem vencer há três jogos, o Atlético-GO tem 31 pontos, na 11ª colocação, 25 pontos atrás do que o adversário deste domingo e quatro de distância da zona de rebaixamento.

Muita conversa para sair desta posição no Dragão

TURBULÊNCIA GOIANA

A diferença nos pontos também reflete nas campanhas. O Atlético-Go diferentemente do Atlético-Mg vive um período turbulento na competição. Nos três jogos sem vitórias, foram duas derrotas – para Athletico-PR por 2 a 0 e para RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada, mesmo jogando com um jogador a mais.

O Atlético-GO tem o segundo pior ataque da Série A ao lado de São Paulo e Grêmio com apenas 20 gols marcados, superando apenas o Sport, que anotou 14.

Nas últimas vinte partidas, foram penas quatro vitórias.

TIME

Para tentar vencer o Atlético-MG e colocar fim na incerteza que paira sobre seu time, o técnico Eduardo Souza vai promover duas mudanças no time. O volante Matheus Barbosa será substituído por Gabriel Baralhas. Matheus Barbosa sentiu a parte posterior da coxa direita diante do Bragantino e foi vetado pelo departamento médico.

No ataque, a disputa é entre Janderson e Ronald por uma vaga no time titular. Janderson é o favorito para começar jogando.

Eduardo Souza não descarta a alternativa de jogar com três zagueiros no domingo, para liberar mais os dois laterais.

Alonso volta ao Galo

GALO COM DÚVIDAS

O técnico Cuca terá o retorno dos selecionáveis: Guilherme Arana, o paraguaio Junior Alonso e o equatoriano Alan Franco. Os três disputaram as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Somente Arana e Alonso serão titulares. O primeiro volta na vaga do suspenso Dodô e Junior Alonso desbanca Rever do time.

O ponta Savarino, que não atuou contra Chapecoense, Ceará e Santos, deve retornar ao time. Com edema na coxa esquerda, Hulk, que não encarou o Santos, ainda é duvida. Se ele não jogar, entra Eduardo Sasha