Atlético-GO x Grêmio – Imortal ganhará fôlego na luta contra o descenso? – Futebol Interior

Goiânia, GO, 24 (AFI) – Em situação delicada, mas sonhando com a permanência na Série A, o Grêmio visitará o Atlético-GO nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), no encerramento da 28ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Atlético-GO entrará em campo motivado e embalado com a vitória da última rodada sobre o líder Atlético-MG, por 2 a 1. A vitória foi importante para o time assumir a 12ª posição, com 34 pontos ganhos, e respirar na luta contra o rebaixamento.

Também animado, o Grêmio vive nova fase sob o comando de Vagner Mancini e busca a segunda vitória consecutiva no campeonato, já que na rodada passada venceu o Juventude, por 3 a 2, em Porto Alegre. Os gaúchos aparecem apenas na penúltima posição, com 26 pontos – três pontos a menos que o Santos, primeiro time fora da zona do descenso.

DRAGÃO TEM RETORNO NO MEIO-CAMPO

A tendência é que o técnico Eduardo Souza faça apenas uma mudança no time titular do Atlético-GO em relação a última rodada. Isso porque o volante Marlon Freitas já está 100% recuperado de lesão no pé e deverá iniciar o confronto. Consequentemente, Baralhas volta a ser opção no banco de reservas.

Outra mudança que pode acontecer é com a entrada de João Paulo no meio-campo. Ele que vem sendo um dos destaques do time no campeonato. Se isso acontecer, Ronald deixará o time e André Luiz voltará a atuar como ponta.

Quem segue de fora do time é o lateral Dudu e o volante Matheus Barbosa, ambos lesionados e vetados pelo departamento médico.

IMORTAL COM DÚVIDA NO ATAQUE

Em time que está ganhando não se mexe. É com este ditado bastante conhecido no futebol que o Grêmio deverá encarar o Atlético-GO. O técnico Vagner Mancini tem apenas uma dúvida no ataque, pois Borja ainda não está 100% fisicamente e Diego Souza deve seguir entre os titulares.

Titular como Mancini, o goleiro Brenno falou sobre o ambiente do time com o novo comandante – substituiu Luiz Felipe Scolari.

“Com certeza, nosso ambiente está muito bom com a chegada do professor Mancini e sua comissão. Os treinamentos estão muito bons, muito intensos. Temos ajustado alguns pontos que precisávamos, mas o ambiente está muito bom mesmo e estamos nos preparando da melhor maneira para a partida da segunda-feira”, disse o arqueiro.