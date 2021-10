Atlético-MG 3 x 1 Ceará – Hulk faz dois, assume artilharia e mantém vantagem do Galo na liderança – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 09 (AFI) – Depois da eliminação na Libertadores, o Atlético-MG parece estar cada vez mais focado na conquista do título do Brasileirão. Na tarde deste sábado (09), o Galo manteve a liderança e a invencibilidade ao receber e vencer o Ceará, pelo placar de 3 a 1, no Estádio do Mineirão. O atacante Hulk marcou os dois gols da partida e agora é artilheiro isolado da competição com dez gols. Diego Costa e Gabriel Lacerda, descontando para o Vozão, marcaram os outros gols do jogo.

Agora, o Atlético-MG está cada vez mais isolado na primeira colocação. Com 53 pontos, o Galo está há 14 pontos do segundo colocado Flamengo, que tem 39 e ainda entra em campo neste sábado. Além disso, a equipe mineira chegou há 17 jogos de invencibilidade. Já o Ceará, que não perdia há três jogos, voltou a perder e segue estacionado na 13ª colocação com 29 pontos.

CONFIRA TODOS OS GOLS DO JOGO

RESUMO DA PARTIDA

O jogo começou com o Atlético atacando e o Ceará se defendendo, cenário que durou cerca de 30 minutos. O time da casa chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas o árbitro voltou atrás, com auxílio do VAR. A primeira finalização do Ceará no jogo aconteceu em uma ótima chance no minuto 30, quando Everson fez grande defesa em chute de primeira de Vina.

Logo no lance seguinte, o time mineiro partiu em contra-ataque rápido e fez 1 a 0. Jair mandou grande lançamento para Hulk partir em velocidade e chutar forte para abrir o placar. Por conta da reclamação acintosa que fez pedindo uma falta no lance do gol, o técnico Tiago Nunes, do Ceará, foi expulso.

O duelo seguiu agitado até o intervalo e os dois times tiveram chances perigosas de gol, que foi acontecer mesmo nos acréscimos, aos 54 minutos. Depois de drible desconcertante de letra do Zaracho, Jair recebeu na área para fazer o pivô e foi derrubado por Messias. O juiz marcou pênalti e, na cobrança, Hulk deslocou o goleiro para fazer o seu segundo gol no jogo e o 10º na competição.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG começou assustando em duas boas chegadas e, quando o Ceará respondeu, Everson foi muito bem novamente. O time mandante seguiu dominando, mas o ritmo do jogo diminuiu.

Na reta final, Nacho Fernández e Diego Costa, que haviam entrado no decorrer do jogo, trabalharam juntos para fazer 3 a 0. O argentino fez jogada na linha de fundo e cruzou para o atacante, que está voltando de lesão, marcar o terceiro. Ainda deu tempo do Ceará diminuir nos acréscimos, aos 48 minutos, com Gabriel Lacerda pegando sobra do escanteio e cabeceando cara a cara com Everson.

Veja algumas fotos do duelo

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 26ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (13), o Atlético-MG recebe o Santos, no Estádio do Mineirão, às 19h. Já na quinta-feira (15), o Ceará visita o São Paulo, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, também às 19h.