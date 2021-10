Atlético-MG, Fla e Inter vencem de novo; Fortaleza ultrapassa Palmeiras e Grêmio perde outra – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – A 26ª rodada foi do 3 a 1. Atlético e Flamengo venceram, respectivamente, Santos e Juventude pelo placar e seguem isolados na liderança. Quem também triunfou foi o Internacional, que passou pelo América Mineiro. Destaque também para o Fortaleza, que fez 1 a 0 no Grêmio e subiu para 3º.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DO BRASILEIRÃO

VITÓRIA COLORADA!

Com dois gols de Patrick e um de Yuri Alberto, Colorado fez valer o mando de campo e conquistou mais três pontos no Brasileirão. Ademir marcou para o Coelho.

No Beira-Rio, o Internacional venceu o América-MG por 3 a 1, em jogo disputado na noite desta quarta-feira e válido pela 26ª rodada do Brasileirão Assaí. Com o resultado, o Colorado soma agora 39 pontos e aparece na sétima posição. Enquanto o Coelho viu chegar ao fim uma invencibilidade de oito jogos, a equipe mineira ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos.

DEU TIMÃO!

Na Neo Química Arena, Gabriel Pereira marcou o gol do triunfo do Corinthians por 1 a 0 diante do Fluminense.

Corinthians e Fluminense se enfrentaram na Neo Química Arena em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Sem muitas chances de gol para os dois lados, o Timão conquistou a vitória simples por 1 a 0 e garantiu os três pontos para a tabela de classificação – tem 40 e ocupa o sexto lugar. O Tricolor, com 33, está na nona posição.

PIKACHUUUUUU

Com gol de Yago Pikachu, Leão levou a melhor no duelo de tricolores e ganhou uma posição na tabela do Brasileirão

O Fortaleza fez valer o mando de campo, e na Arena Castelão, venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão. O triunfo coloca o Leão na terceira colocação, com 42 pontos. Já a equipe gaúcha segue com 23 pontos e na 19ª colocação.

Atlético-MG vence mais uma no Brasileirão

QUE ZICA, CHAPE!

Na Arena Condá, Chape largou na frente com gol de Matheus Ribeiro, e Furacão deixou tudo igual já no fim com Christian.

Um ponto para cada lado no confronto entre Chapecoense e Athletico-PR, na Arena Condá. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentaram e empataram em 1 a 1.

Com o resultado, os times seguem na mesma situação na tabela de classificação. Com 13 pontos, a Chape permanece na lanterna, enquanto o Furacão, com 34, se mantém na oitava posição.

QUEM SEGURA O GALO?

Peixe abriu a contagem com Raniel, mas com gols de Nacho (x2) e Nathan Silva o Galo garantiu mais três pontos na Série A

O líder do Brasileirão venceu mais uma. De virada, o Atlético-MG fez o dever de casa e no Mineirão bateu o Santos por 3 a 1. Com o resultado, o Galo chegou ao 18º jogo de invencibilidade e soma agora 56 pontos. Enquanto o Peixe tem 28 e aparece na 16ª colocação.

MENGÃO SEM FREIO!

No Maracanã, Rubro-Negro bateu o time gaúcho por 3 a 1 e garantiu mais três pontos para a tabela de classificação.

Flamengo e Juventude se enfrentaram no Maracanã, com o time carioca garantindo três pontos para a tabela de classificação da competição. Com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, o Rubro-Negro bateu a equipe gaúcha por 3 a 1 – William Matheus descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Fla segue firme na segunda posição da tabela, agora com 45 pontos. O Ju, com 28, ocupa o 15º lugar.