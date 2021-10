Atlético-MG x Ceará – Será mais uma vítima do Galo? – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 08 (AFI) – Na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Atlético tentar dar mais um passo rumo ao tão sonhado título diante do Ceará, em jogo marcado para este sábado, às 16h30, no estádio do Mineirão, pela 25ª rodada.

Sem perder há três jogos, o Ceará ocupa a 13ª posição, com 29 pontos, a seis da zona de rebaixamento. O G-6 é um pouco mais distante. Em sexto, o Red Bull Bragantino tem 35.

O Atlético Mineiro, por sua vez, vem de um longo período de invencibilidade – 16 jogos – e já soma 50 pontos, a 11 na frente do Flamengo, segundo colocado. Sem a Libertadores, o Galo foca praticamente todas suas forças no Brasileirão.

COMO VEM O VOZÃO?

O técnico Tiago Nunes tem dois problemas para escalar o Ceará para o duelo contra o Atlético Mineiro. Richard viajou com o grupo, mas está com lesão de grau 2 na coxa. Já o zagueiro Marlon cumprirá suspensão automática.

Sem poder contar com Richard, Tiago Nunes confirmou a entrada de João Ricardo. Já a defesa treinou com Messias e Luiz Otávio. A equipe ainda conta com nomes como Vina e Fernando Sobral.

Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado

“Estamos trabalhando para tornar a equipe do Ceará cada vez mais consistente e equilibrada. É uma equipe muito competitiva fisicamente, que tem se tornado cada vez mais compacta no jogo, nas compactações para circulação de bola, na fase defensiva também, tendo uma marcação muito próxima ao adversário. Dentro disso, a gente tem evoluído”, falou Tiago Nunes.

O treinador seguirá apostando em um ataque formado por três atacantes. Os escolhidos foram Kelvyn, Erick e Clebão. Tiago Nunes não tem feito mistério e vem prometendo colocar em campo o que tem de melhor naquele momento.

E O GALO?

Com vários desfalques por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Cuca pôde comemorar um reforço de peso para o duelo contra o Ceará. Diego Costa está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e se colocou à disposição do treinador. A expectativa é que seja titular.

Quem também retorna é o volante Zaracho, suspenso frente à Chapecoense, assim como Savarino, este foi preservado pelo treinador. Por outro lado, Cuca perdeu Vargas e Mariano por lesão. Já Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco estão com suas respectivas seleções.