Atlético-MG x Cuiabá-MT – Galo quer manter vantagem na ponta contra um Dourado que segurou o Fla – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – Cada vez mais próximo do título, o Atlético-MG tem mais um compromisso no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), neste domingo, às 16h. Recebe, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, um surpreendente Cuiabá, que está há quatro jogos invictos. A partida contará com mais de 30 mil torcedores atleticanos.

O Galo tenta se recuperar de uma dolorosa derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO. No meio da semana, os mineiros conquistaram um grande resultado na Copa do Brasil ao golearam o Fortaleza por 4 a 0 e colocarem um pé e meio na final. O Atlético lidera com 56 pontos, dez a mais do que o vice Flamengo, que tem dois jogos a menos.

Estreante na elite nacional, o Cuiabá vem fazendo bonito e quer seguir em boas condições de conquistar uma vaga em um torneio continental. Vindo de três empates com Grêmio, São Paulo e Flamengo, além de vitória diante do Sport, os mato-grossenses somam 35 pontos na nona colocação.

ATLÉTICO-MG

A principal dúvida no Atlético-MG é Hulk, que sofreu um pisão na mão esquerda. Ele, entretanto, treinou na sexta-feira com mão enfaixada e aumentou a expectativa de que jogue.

Se o técnico Cuca optar por poupá-lo, Eduardo Vargas e Sasha são as principais alternativas. Diego Costa voltou a treinar normalmente, mas deve ficar no banco. O único desfalque é o lateral Mariano, que segue tratando lesão na coxa.

CUIABÁ

Para enfrentar o Atlético, Jorginho tem os retornos do lateral-direito João Lucas e do meia-atacante Max, que não enfrentaram o Flamengo por questões contratuais. Os dois devem retomar a titularidade.

Mas também há desfalques, embora estes não jogaram como titulares no último jogo. O zagueiro Marllon levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Hernández não pode atuar porque pertence ao clube mineiro. O meia Yesus Cabrera também está fora, mas por lesão na coxa direita.

“Claro que o Atlético-MG é um grande time, mas sempre é possível conquistarmos um bom resultado. Estamos com um trabalho muito sério, com uma sinergia muito forte no elenco”, avaliou ao admitir que pode usar a mesma estratégia defensiva utilizada contra o Flamengo, em que o Cuiabá atua buscando uma única jogada para fazer o gol.