Atlético-MG x Fortaleza – Duelo de G4 na semifinal da Copa do Brasil! – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Com boas campanhas no Campeonato Brasileiro e atuais campeões em seus estados, Atlético-MG e Fortaleza ainda têm um importante compromisso em 2021: a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, os times fazem o confronto de ida da semifinal, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no terceiro encontro entre os times na temporada.

A partida de volta da semifinal está marcada para a quarta-feira seguinte, às 21h30 no Castelão. Quem se classificar, pega na final o vencedor de Athletico-PR x Flamengo.

NO CAMPEONATO BRASILEIRO

No Campeonato Brasileiro, cada time conquistou uma vitória. Logo na primeira rodada, também no Mineirão, o Fortaleza surpreendeu e venceu por 2 a 1. No returno, pela 19.ª rodada, o Atlético respondeu com vitória por 2 a 0 no Castelão, em Fortaleza (CE).

Além de ser uma semifinal, a expectativa é de um grande jogo pelas posições dos times na elite nacional. Líder com 56 pontos, os mineiros se aproximam cada vez mais do título, enquanto os cearenses, que ocupam a terceira posição com 45, buscam vaga a uma inédita Copa Libertadores da América.

GRANA ALTA

Como se não bastasse, há ainda o fator financeiro, que atraiu grande atenção para o torneio nos últimos anos. Por estar desde a primeira fase, o Fortaleza já embolsou mais de R$ 17 milhões. Já o Atlético entrou na terceira fase e arrecadou mais de R$ 15 milhões.

Quase metade disso, R$ 7,3 milhões, é só por estarem na semifinal. O vice-campeão garante mais R$ 23 milhões, enquanto o campeão terá adicional de R$ 56 milhões.

COMO VEM O ATLÉTICO-MG

Para montar seu time, o técnico Cuca tem um desfalque certo. Isso porque o zagueiro Nathan já atuou na Copa do Brasil pelo Atlético-GO e não pode defender outro time. Com isso, Réver e Igor Rabello brigam pela vaga.

Outro ponto de preocupação é sobre os pendurados. Se Allan e Zaracho receberem cartão amarelo, estão fora do duelo decisivo. A expectativa fica por conta dos retornos de Diego Costa, Savarino e Eduardo Vargas ao menos no banco de reservas. O volante Jair, poupado no último jogo, retorna ao time.

DERROTA SERVE DE ALERTA

Vindo de derrota para o Atlético-GO por 2 a 1, o Atlético-MG precisa ‘trocar a chave’ e, para Cuca, o revés serve de alerta para o time.

“Perdemos uma invencibilidade de 18 jogos, é doloroso, mas temos que continuar. Talvez essa derrota seja boa para nos deixar mais atentos neste final de temporada. Serão partidas difíceis contra o Fortaleza, mas contamos com a ajuda do torcedor para fazer um bom jogo”, projetou.

COMO VEM O FORTALEZA

No lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda também terá ausências certas de jogadores que defenderam outros times nesta edição. Casos do zagueiro Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo, e do meia Lucas Lima, ex-Palmeiras. Além disso, o atacante David recebeu o terceiro amarelo e está fora.

O volante Matheus Jussa deve ser adaptado na zaga, enquanto Matheus Vargas é o favorito para assumir a vaga de Lucas Lima no meio-campo. No setor ofensivo, Vojvoda tem mais opções, mas deve escalar Romarinho e Robson.

FOCO NO RENDIMENTO

Vojvoda destacou a preparação para o duelo e, mesmo vindo de vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense, afirmou que o mais importante é o rendimento.

“O Fortaleza sempre busca melhorar seu rendimento e prestar muita atenção nos adversários. Vamos nos preparar de forma inteligente para este jogo de 180 minutos. Estamos vindo de uma boa vitória, isso ajuda muito, mas precisamos focar no rendimento, que é o mais importante”, explicou.