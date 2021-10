Atriz é ameaçada de morte após falar mal de cidade; entenda caso

A atriz Mhel Marrer recebeu ameaças de morte após falar mal da cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo. No programa ‘A Praça é Nossa’, a artista chamou a cidade de suja e disse que todos os moradores do local são feios.

Após os comentários negativos, a atriz começou a receber mensagens de ódio e até ameaças de morte através das redes sociais. Apesar da gravidade do conteúdo, Mhel fez mais uma piada com a situação: “Fiz umas piadas com Praia Grande e agora a galera da Praia Grande está poluindo meu Instagram com tanta me*** que estou me sentido o mar da Pria Grande”, escreveu no Twitter.

Já os moradores do local se mobilizaram para mostrar as belezas de Praia Grande e falar bem da região. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de repúdio ao comentário da atriz. Confira:

“Praia Grande exige respeito! Em virtude das diversas manifestações sobre um vídeo humorístico que fala do município de modo pejorativo, a Prefeitura de Praia Grande explica que está enviando uma nota à produção do programa com um convite para uma visita à cidade, além de explicar sobre a bela história de superação de seu povo para acabar com uma triste estigma do passado, mostrando que hoje a cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados do país, em virtude de suas belezas e infraestrutura. A prefeitura repudia qualquer forma de violência verbal. Válido reforçar que o município é grande incentivador da cultura e respeita todos os tipos de arte, desde que não firam ou deturpem a imagem de pessoas ou instituições”.