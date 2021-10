Atriz Marina Moschen lamenta a morte da mãe

Na noite do último domingo (11), a Atriz Marina Moschen lamentou o falecimento da mãe nas redes sociais. A causa da morte de Elaine Cistina não foi divulgada, mas em 2016 a mãe da artista foi diagnosticada com linfoma não-Hodgkin.

No Instagram, a atriz postou diversas fotos da mãe e escreveu: “Meu amor, amor da minha vida voa… Voa livre. Pelos ventos, pelos mares, pelas estrelas, do seu jeito mais lindo e único”. Em uma das fotos, a atriz aparece ainda pequena. Confira:

Nos comentários, amigos e colegas de trabalho prestaram solidariedade à Marina. “Te amo muito, minha amiga amada”, escreveu Tatá Werneck. “Muita força e muito amor Ma. as coisas mais lindas do mundo pra vc, certeza que ela tá de algum lugar cuidando e te mandando toda luz”, comentou a atriz Alice Wegmann.

O linfoma não-Hodgkin tem origem nas células do sistema linfático. Os atores Edson Celulari e Reynaldo Gianecchini, a ex-presidente Dilma Rousseff e a autora de telenovelas Glória Perez fizeram tratamento contra a doença e conseguiram se curar. O ator Caike Luna, intérprete do personagem Cleitom, do Zorra Total, foi uma das vítimas recentes da doença.