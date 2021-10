Atualidades: como os vazamentos de óleo afetam as aves 

Enormes vazamentos de óleo costumam ser manchetes por causa de seu impacto destrutivo na vida animal e no meio ambiente.

Todavia, uma pequena quantidade de óleo, não mais do que uma gota do tamanho de uma moeda de dez centavos, pode ser mortal para os pássaros.

Entender como ele afeta as aves pode aumentar a conscientização sobre o perigo de qualquer derramamento de óleo ou poluição semelhante.



Causas

Desastres ocasionados pelo derramamento de óleo em grande escala acontece normalmente por fontes óbvias, como:

Perfuração offshore,

Vazamentos de navios petroleiros e despejo ilegal.

Entretanto, pequenos derramamentos e vazamentos de óleo, como um jet ski danificado, vazamento de um barco a motor, quartos de óleo de motor despejados ilegalmente ou escoamento da poluição das estradas podem ser tão mortais para pássaros e outros animais.

Vários desses pequenos derramamentos e manchas não são relatados, pois apenas uma pequena área acaba afetada. No entanto, esse pequeno derramamento pode ter um impacto fatal nas aves que entram em contato com ele.

Aves mais afetadas

As aves mais afetadas por derramamentos de óleo e contaminação por petróleo são aquelas que passam a maior parte do tempo no mar ou perto da água, como por exemplo:

Gaivotas,

Patos,

Pelicanos,

Pinguins,

Andorinhas,

Entre outros.

Se o óleo atingir a costa todos os tipos de aves costeiras podem ser afetados, assim como as aves migratórias.

Aves que se alimentam de áreas poluídas, como águias caçadoras de peixes também podem sentir os efeitos desastrosos dos derramamentos de óleo.

Em geral, nenhuma espécie de ave é totalmente afetada por esse tipo de poluição tóxica.

Como o óleo afeta as aves

A forma mais óbvia pela qual o óleo afeta os pássaros é revestindo sua plumagem com uma gosma pegajosa e gordurosa. As penas das aves são precisamente alinhadas e projetadas para fornecer impermeabilização e isolamento.

O óleo nas penas, no entanto, irá emaranhá-las e desalinhará as pequenas farpas que mantêm as penas devidamente alinhadas.

Mesmo um pequeno desalinhamento pode fazer com que as aves percam o calor corporal, expondo-as a temperaturas e condições climáticas que podem ser fatais.

Aves expostas ao óleo também perdem sua flutuabilidade natural de bolsas de ar criadas pelo alinhamento adequado das penas, e podem afundar e se afogar em águas poluídas.

Para remover o óleo de suas penas, pássaros oleados começarão a se enfeitar excessivamente, até mesmo desesperadamente.

À medida que se envaidecem, acabam ingerindo a lama tóxica, que envenenará seus rins, fígado, pulmões, intestinos e outros órgãos, causando uma morte lenta e agonizante.

Se eles não morrerem por conta da toxidade do óleo, suas tentativas desesperada de realinhar suas penas e ficarem limpos novamente vai custar-lhes mais energia do que podem gastar.

Muitas aves expostas ao óleo podem acabar sucumbindo à exaustão, desidratação ou fome.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Atualidades: 5 benefícios da economia circular.