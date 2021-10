Atualidades: Conheça as características do Monte Etna 

O vulcão mais ativo do continente europeu, o Monte Etna, chegou aos noticiários em 2021 após uma série de erupções espetaculares.

Na primeira erupção do Etna em 2021, fontes de lava explosivas atingiram mais de 1.500 metros em uma das erupções mais incríveis dos últimos anos.

O Monte Etna, localizado na ilha da Sicília na Itália, está em grande parte adormecido nos últimos dois anos. O estratosférico vulcão domina o horizonte da ilha italiana, onde fica na costa leste.



Você Pode Gostar Também:

Localizado entre as cidades de Messina e Catania, é o vulcão ativo mais alto da Europa fora do Cáucaso – uma região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio – e o pico mais alto da Itália ao sul do país.

A atividade recente é típica de uma erupção estromboliana entre as atividades normais do vulcão de mais de 3.300 metros de altura . A erupção recente é a explosão mais forte na cratera do sul desde que foi descoberta em 1971.

Características do Monte Etna

O Etna é um vulcão hiperativo com mais de 3.500 anos de erupções historicamente documentadas.

O vulcão está em erupção intermitente desde setembro de 2013. Além disso, desde setembro de 2019, está em erupção de suas várias crateras.

Em dezembro de 2020, a atividade explosiva do Etna e a produção de lava começaram a aumentar e, em fevereiro de 2021, lançou lava fluida em direção ao céu.

O Etna é um vulcão incomum, pois pode produzir erupções explosivas de lava fluida e liberar fluxos de lava mais lentos e espessos. Os cientistas ainda estão tentando descobrir o que se passa nesse caso.

erupção parece estar vindo das profundezas do manto. Extremamente quente, o magma fluido está subindo rapidamente através dos tubos dentro e abaixo do vulcão.

No entanto, há outro fator que está contribuindo para as atuais erupções explosivas.

Existem grandes quantidades de vapor de água no magma do Etna, o que o torna explosivo. A água não resfria o magma. Conforme o magma derretido se aproxima da superfície, a pressão cai e a bolha de vapor d’água se expande violentamente, fazendo com que a lava seja ejetada do vulcão .

Após expelir lava explosiva, menos magma gasoso permanece logo abaixo da abertura. Ele é limpo quando uma nova rajada de magma gasoso sobe de baixo. Essas erupções explosivas são conhecidas como paroxismos vulcânicos.

As autoridades não relataram nenhum perigo para as cidades próximas, no entanto, os aeroportos locais foram temporariamente fechados, assim como o espaço aéreo ao redor do vulcão.

Última grande erupção

A última grande erupção do Etna foi em 1992. Apesar do caráter explosivo da erupção recente, não há risco para a população, a não ser pelas cinzas que cobrem os edifícios e pela fumaça que pode, após algumas horas, causar problemas respiratórios.

Em março de 2017, vulcanologistas, turistas e uma equipe de filmagem da BBC ficaram feridos durante uma erupção quando um fluxo de lava correu para a neve, produzindo um vapor superaquecido que enviou fragmentos de rocha voando em todas as direções.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o Monte Etna? Não deixe de ler também – Geologia: O que são os dobramentos modernos.